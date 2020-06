Dilsen-Stokkem -

Een romantische avond in de auto is voor een koppel zaterdagochtend abrupt geëindigd. Bij de politie was even na 3 uur een oproep binnengekomen van een verdachte auto die op de fietsroute aan de Oude Spoorweg in Rotem stond. Toen een patrouille van de politie aankwam, stond de Audi er nog. De bestuurder vertelde dat hij een romantische avond met zijn vriendin had. Na de controle reden ze weg.