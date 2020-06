Collega-politici reageren geschrokken op neergestoken burgemeester De fauw: “We zijn blij dat zijn toestand onder controle is”

CD&V-voorzitter Joachim Coens reageert geschrokken op het nieuws dat partijgenoot en Brugs burgemeester Dirk De fauw zaterdag is neergestoken. Ook Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) toont zich geschokt. De fauw zelf is volgens het parket in stabiele toestand naar het ziekenhuis gebracht. Over het motief van de dader is nog niets bekend.