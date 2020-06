Slechts twee overlijdens en geen enkele dode in de rusthuizen, wat zeggen de cijfers ons?

De coronacijfers blijven hun dalende trend voortzetten. Er overleden in de voorbije 24 uur slechts twee mensen aan het coronavirus, een record sinds het begin van de uitbraak. En ook bij het aantal ziekenhuisopnames zien we vandaag nog steeds een dalende curve. Toch zullen we volgens viroloog Steven Van Gucht de komende dagen steeds meer schommelingen zien.