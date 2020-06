Brugse burgemeester reageert na steekincident: “Mijn toestand is redelijk goed, ik blijf positief”

De Brugse burgemeester Dirk De fauw, die zaterdagvoormiddag voor zijn advocatenkantoor in Brugge neergestoken werd, heeft voor het eerst gereageerd. “Mijn toestand is momenteel redelijk goed”, zegt hij vanuit het AZ Sint-Jan in Brugge. “Ik blijf positief en hoop zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan.”