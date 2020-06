Een Australisch gezin kreeg laatst een wel zeer onaangename verrassing toen ze de badkamer binnenkwamen. Een grote ruitpython lag in de wasbak.

De slang kwam naar binnen via de luchttoevoer, terwijl hij op zoek was naar een plek onder het dak om aan zijn winterslaap te beginnen. De familie trommelde een slangenvanger op en die de situatie ijzig kalm aanpakt. Alsof het niets is, neemt hij de slang rustig vast en verdwijnt het dier in de zak van de vanger.