“Pruik verloren: help je mee zoeken?” Met die oproep hoopt Kathleen Vanderlooy de pruik van haar mama Elza (78) terug te vinden. “Ze raakte hem kwijt tijdens een fietstocht rond de Groene Boulevard in Hasselt”, vertelt Kathleen.

Ongeveer een week geleden is de Hasseltse Elza Zels (78) haar pruik kwijtgeraakt. Ergens in Hasselt, maar waar en wanneer precies: dat weet ze niet meer. Elza is dementerend en ze kan zich niet meer herinneren ...