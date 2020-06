Kevin Janssens over zijn zwaar auto-ongeluk: “Ik dacht dat ik dood was”

Kevin Janssens was zaterdagvoormiddag te gast bij Evi Hanssen op radiozender Joe en vertelde er over de schuld die hij voelde na zijn zwaar ongeval. Ook gaf hij toe dat hij vroeger heel jaloers was in de liefde. “Ik was bang dat er altijd iemand beter is, dat je niet goed genoeg bent en dat je de verwachtingen niet kan inlossen.”

Eind februari had Kevin Janssens een zwaart auto-ongeluk op de A12. “Ineens was er een hagelbui en ik zie de auto rechts voor mij remmen, dus ik rem ook en ik begon te schuiven richting twee bomen. Ik dacht toen echt: het is gedaan”, vertelt hij. “Ik had geen schram, ik had niks en ik heb me er een week schuldig over gevoeld dat ik niks had. Een paar jaar geleden is een van mijn beste vrienden gestorven, Marc Van Eeghem. En toen ik dat accident heb gehad dacht ik: dat is de Marc die zegt dat ik nog maar efkes beneden moet blijven.”

Evi was tijdens het gesprek ook benieuwd naar zijn jaloezie. Volgens Kevin zou die jaloezie meer te maken hebben met zijn ambitie en is het tijdverspilling om op een negatieve manier jaloers te zijn. Toch gaf hij toe wel enorm jaloers te zijn geweest in de liefde: “Ik was bang dat er altijd iemand beter is, dat je niet goed genoeg bent en dat je de verwachtingen niet kan inlossen. Dat uit zich dan in onzekerheid en wantrouwen. Ik vind dat gezonde jaloezie wel moet kunnen, dat laat zien dat je iemand graag ziet maar je moet er wel met elkaar over kunnen praten. Humor doet dan ook heel veel. Als je dat met humor kan oplossen, dan is er veel lucht rond het onderwerp jaloezie.”