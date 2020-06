Van nul naar 80.000 euro per maand: ‘The Devil Princess’ ruilt raceoutfit in voor lucratieve carrière in de pornowereld

Een carrièreswitch kan soms wonderen doen. Vraag dat maar eens aan Renee Gracie. De 25-jarige Australische werd ooit aanzien als een aanstormend racetalent, maar verdient nu grof geld in de pornowereld.

Gracie kreeg de bijnaam ‘The Devil Princess’ toen ze in haar tienerjaren furore maakte in het karten. Omdat heel wat bekende racepiloten via dat circuit ontdekt worden, werd haar een grote toekomst voorspeld. De droom van Gracie was duidelijk: ooit in de Amerikaanse NASCAR rijden. “Ik hou van snelheid. Ik hou van race. Ik hou van mensen inhalen”, klonk het destijds.

Aanvankelijk zette ze een aantal stappen in de goede richting. Op haar 17de tekende ze een contract bij een team uit de Porsche Carrera Cup. Niet veel later zat ze aan het stuur van een wagen van het eerste vrouwenteam in de Bathurst 1000, naast de Zwitserse Simona De Silvestro.

Maar de resultaten sloegen wat tegen en uiteindelijk werd ze na een 14de plaats aan de kant geschoven. “Ik kon geen resultaten neerzetten en kreeg ook de financiële middelen niet langer bij elkaar”, aldus Gracie in een interview met The Daily Telegraph. “Ik deed echt mijn best, maar op de duur was mijn droom gewoon voorbij.”

80.000 euro per maand

Tijd voor een nieuwe uitdaging dacht de Australische, die naar eigen zeggen geen enkele euro overhield aan haar carrière in de motorsport. Ze maakte een account aan op OnlyFans, waar ze foto’s en video’s van zichzelf ging verkopen.

“In mijn eerste zes dagen verdiende ik 21.000 euro”, aldus Gracie. “Toen realiseerde ik dat dit wel een iets kon worden. Ik ben hier ook niet blind ingestapt. Ik had wel wat opzoekwerk gedaan. Ik wist dat het controversieel ging worden en dat er dingen gelekt zouden worden, maar ik heb de steun van mijn ouders en het was de beste beslissing uit mijn leven. Ik zit nu in een financiële positie waarvan ik nooit had durven dromen. Ik geniet er echt van, wat ze mij ook noemen. Het maakt me niets uit. Ik verdien eindelijk goed mijn boterham en ik voel me er goed bij.”

Intussen wordt ‘The Devil Princess’ door meer dan 170.000 mensen gevolgd op OnlyFans en verdient ze zo’n 80.000 euro per maand. Gracie zou daardoor haar hypotheek - die over dertig jaar liep - in één jaar afbetaald hebben. “Ik ga dit uitmelken zolang ik kan”, aldus Gracie.

