Daling van 30 procent bierverkoop op café door coronacrisis

In 2019 is voor het eerst in tien jaar het bierverbruik in de horeca gestegen. Ook de totale consumptie, inclusief de winkelverkoop, zat in stijgende lijn, blijkt uit de jaarcijfers van sectorfederatie Belgische Brouwers. Maar met de gezondheidscrisis kwam er abrupt een einde aan de stijgende trends. Door de coronacrisis en de sluiting van de horeca is de bierconsumptie dit jaar tot nu toe zowat 30 procent gedaald.

“2019 was een goed jaar. De consumptie van bier is licht gestegen in België”, zegt Nathalie Poissonnier, directeur van Belgische Brouwers. Het gaat om een stijging met 0,2 procent tot zowat 7,035 miljoen hectoliter gerstenat, goed voor het tweede jaar met een, lichte, stijging op rij.

De verkoop in de horecazaken nam vorig jaar voor het eerst in tien jaar toe, met 1,3 procent. In de retail was er daarentegen een daling met 0,3 procent. De binnenlandse consumptie van pils daalde licht tot zowat 4,7 miljoen hectoliter. Andere bieren zaten wel in de lift, “zeker de blonde sterke bieren”, zegt Jean-Louis Van de Perre, voorzitter van de Belgische Brouwers.

Tweeënzeventig procent van de productie is bestemd voor het buitenland. De export nam bovendien feller toe: plus 9,2 procent tot 18,15 miljoen hectoliter. “Over het algemeen zijn onze bieren een succes in het buitenland”, zegt Poissonnier. “Voor het tweede jaar op rij is België de grootste uitvoerder van bier in Europa, voor Duitsland en Nederland.”

Ongeziene daling

In 2020 moeten de brouwers omwille van het nieuwe coronavirus noodgedwongen uit een ander vaatje tappen. “We weten al dat 2020 niet even goed zal zijn als 2019”, zegt Poissonnier. De binnenlandse consumptie is van januari tot eind mei, vergeleken met een jaar eerder, 30 procent gedaald. In de horeca is er een daling met 56 procent, in de retail met 6 procent. “De daling is ongezien sinds de Tweede Wereldoorlog.”