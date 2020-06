Vanaf september 2020 kunnen ouders die op woensdag- of vrijdagnamiddag ouderschapsverlof opnemen rekenen op een Vlaamse aanmoedigingspremie.

Sinds 1 juni 2019 kunnen werknemers op basis van een federale regeling 1/10de ouderschapsverlof nemen. Dat houdt in dat wie voltijds werkt bijvoorbeeld wekelijks op woensdag- of een andere namiddag of ...