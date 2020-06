Vier appartementen onbewoonbaar na zware brand: een bewoner op nippertje gered

Hoeselt -

In een appartementsblok in de Stationsstraat zijn zaterdagochtend vier appartementen onbewoonbaar geraakt na een zware brand. Het vuur werd rond 5 uur opgemerkt. De meeste bewoners konden zichzelf in veiligheid brengen. Uitgezonderd de bewoner van het appartement waar het vuur ontstond. Daar moest de brandweer een ruit inslaan om bij de man te geraken. Hij werd met een rookintoxicatie naar het ziekenhuis gebracht. Zijn woning is zwaar beschadigd. In de drie andere woningen is er vooral rookschade. De bewoners mochten nadat het vuur was geblust nog wel in hun huizen om wat spullen op te halen.