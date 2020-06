Verdachte Josef B. van Nederlands ‘spookgezin’ gaat in hongerstaking

Josef B. , één van de twee verdachten in de zaak van het Nederlandse ‘spookgezin’ uit Ruinerwold, is in hongerstaking gegaan. Dat bevestigt zijn advocaat Yehudi Moszkowicz na een bericht hierover van RTL Boulevard. Volgens de raadsman is B. negen dagen geleden in hongerstaking gegaan, direct na aankomst in het Pieter Baan Centrum (PBC).