Stapel hout vat vuur op Vliegveldlaan

Sint-Truiden -

Op de Vliegveldlaan in Sint-Truiden heeft de Hulpverleningszone Zuid-West Limburg vrijdag rond 17 uur een interventie uitgevoerd. Achter het vroegere Herras hotel was brand uitgebroken onder een afdak waar hout lag opgeslagen. Het hotel staat al een aantal jaren leeg. Sinds enkele weken is er weer activiteit op het domein. Of de brand met de werkzaamheden te maken heeft, is niet duidelijk. De schade bleef beperkt tot de houtopslag. De voorliggende garagebox kon door de brandweer gevrijwaard worden.