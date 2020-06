Man opent meermaals het vuur in centrum van Brussel: als bij wonder maar één gewonde

Bij een schietpartij donderdagnacht in het volle centrum van Brussel, meer bepaald Sint-Gillis, is één man gewond geraakt. Vlakbij het Heldenplein schoot een man in een paarse jas vier keer richting een andere persoon. Omstaanders filmden het gebeuren. Op de beelden is te zien dat de man het vervolgens op een lopen zet.

Als bij wonder werd maar één persoon licht getroffen aan de hand. Hij mocht na verzorging het ziekenhuis verlaten. “De schietpartij vond plaats rond 23.30 uur. Toen de politie ter plekke kwam was er niets meer te bespeuren. Er is een opsporingsonderzoek gestart. Op dit moment is nog niemand gearresteerd”, meldt de woordvoerster van het Brusselse parket.