Een automobilist heeft vrijdagochtend rond 5.30 uur een wolf aangereden op de ring van Turnhout. “We zijn voor 99 procent zeker”, zegt Jeroen Denaeghel, de woordvoerder van Natuur en Bos, verklaard. Het dier is gevlucht. Het gaat waarschijnlijk om Billy, de wolf van Duffel.

De wolf is na de aanrijding verder gelopen, aldus Natuur en Bos. “Het dier was amper een uur eerder gefilmd door een camera in Wechelderzande”, voegt de woordvoerder er nog aan toe.

De automobilist die ...