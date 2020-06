Studio 100-baas Hans Bourlon verwacht 70 miljoen euro omzetverlies door corona

Studio 100-baas Hans Bourlon verwacht dat zijn bedrijf dit jaar 70 miljoen euro omzetverlies zal lijden door de coronacrisis. Dat heeft Bourlon gezegd in een interview met Jan De Meulemeester op vlaamsparlement.tv. Bourlon verwacht ook “drastische herstructureringen” als het bedrijf zijn pop-up theater in Puurs niet kan heropenen in augustus.