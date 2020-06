Riemst -

Er is buiten de loods zelf geen verspreiding van asbest bij de brand van donderdag in Millen. Dat is de conclusie van de expert van het gespecialiseerde asbestbedrijf Kiwa Oesterbaai uit Aartselaar die na de brand bij het landbouwbedrijf van Vaesen-Vandebeek een onderzoek instelde.