Minder doden tijdens Congo-bewind Leopold II dan gedacht, maar de gruwel blijft

30 juni 1960. Congo wordt onafhankelijk. Eind deze maand zestig jaar geleden. Met die kapstok is Koloniaal Congo verschenen. Daarin beantwoorden 31 Belgische, Congolese en internationale historici kernvragen over dat koloniale Congo. Het boek kan moeilijk actueler zijn. Sinds de dood van George Floyd staat in België het debat over Leopold II en de gruwel in ‘zijn’ Congo weer helemaal op de agenda.