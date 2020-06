COLUMN. Heel de Kempen in één gemeente

Lommel / Mol -

Het is lang geleden dat ik me nog eens iets heb aangetrokken van wat ex-voetballer Patrick Goots gezegd heeft. Het moet geleden zijn van toen hij me zo’n dertien jaar geleden de huid volschold op het trainingsveld van Racing Mol-Wezel. Oorzaak: een slechte pass van een jong veulen dat nu en dan eens mocht meedoen. Want meneer Goots durfde iets vragen van zijn medespelers, al was het dan maar om te oefenen.