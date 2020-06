Rebel Wilson is 18 kilogram afgevallen: “Ik werd betaald om dik te blijven”

De bekende actrice Rebel Wilson is de voorbije maanden 18 kilogram afgevallen. De Australische heeft nu uit de doeken gedaan waarom. Ze had het emotioneel moeilijk, zo zegt ze, want ze onderhield haar overgewicht voor haar carrière. “Ik werd betaald om dik te blijven.”

Haar gezondheid komt eindelijk op de eerste plaats. Het zal veel fans plezieren dat Rebel Wilson, die in de Pitch Perfect-films heel populair was met haar personage Fat Amy, in de voorbije maanden 18 kilogram afgevallen is. In een interview met The sun heeft de 40-jarige actrice voor het eerst uit de doeken gedaan waarom het zo lang geduurd heeft voor ze iets aan haar overgewicht deed.

“Ik ben in maart 40 geworden en toen heb ik beslist dat dit het jaar zou worden om mij toe te leggen op een betere gezondheid”, zegt ze. “Een doel heb ik me niet gesteld. Ik wilde gewoon afrekenen met de reden waarom ik te veel bleef eten.” En die reden is simpelweg haar carrière. “Ik heb een job waarin ik veel geld kreeg om dik te zijn. Dat kan wel wat doen met je hoofd, hoor.”

De actrice pronkt nu fier met haar figuur op Instagram. “Mentaal gaat het langzaam maar zeker beter”, vertelt ze nog.