Belg krijgt niet tien, maar twaalf gratis treinritten

Er is dan toch een akkoord tussen de regering en de NMBS over de gratis treinritten waar alle Belgen recht op hebben in het kader van de relance na de coronacrisis. De formule wordt iets aangepast: er komt geen eenmalige Rail Pass van 10 ritten, maar gedurende zes maanden heeft elke Belg recht op twee gratis ritten per maand.