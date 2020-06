Kritiek op Europees president Charles Michel zwelt aan: “Wanneer gaat hij doen waarvoor hij wordt betaald?”

Voor Europees president Charles Michel zijn de wittebroodsweken in Europa voorbij. De ontevredenheid over zijn werk weergalmt in de Europese bubbel en de instellingen in Brussel steeds luider. In plaats van compromissen te smeden, is hij vooral bezig met communicatie en zijn imago, luidt de kritiek. Ook al komt er vrijdag zeker nog geen akkoord uit de bus over de begroting en het herstelplan van 750 miljard euro moet de ex-premier dringend aan de bak.