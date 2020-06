TreeTag maakt het belang van bomen voor mens en omgeving zichtbaar

Beringen - Op donderdag 18 juni is de actie #TreeTag van start gegaan. Dit is een initiatief van Treeconomics en Pius Floris. Op verschillende locaties in België, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden voorziet dit project aan bijzondere bomen een informatieposter over het belang van bomen voor mens én maatschappij. Ook stad Beringen heeft enkele Treetags in ontvangst mogen nemen, twee treetags op het Kioskplein en één in het park van de directeur.

Schepen van Groen Jean Vanhees juicht deze actie toe: “De Treetags of informatieposters geven kort en bondig enkele leuke weetjes mee over de boom waar zij op hangen. In het park van de directeur is er één te zien aan een beuk. Op het kioskplein gaat het over een poster aan een paardenkastanje en een zilveresdoorn. Zo levert bijvoorbeeld de zilveresdoorn jaarlijks 284 dagen zuurstof aan een persoon en vangt deze boom 48,4 kilogram CO2 af gedurende een jaar. De posters zijn weerbestendig en op een boomvriendelijke manier aan de boom gehangen.”

De initiatiefnemers vragen met deze actie aandacht voor het belang van onze bomen. Via weetjes en cijfers kom je te weten wat deze boom ons te bieden heeft. Bomen hebben een enorme meerwaarde in ons dagelijks leven. Ze houden regenwater vast, leveren zuurstof, helpen de temperatuur in steden leefbaar te houden én zorgen voor het afvangen van luchtvervuiling. Daarnaast wil de organisatie ook mensen aanzetten tot actie: plant eens een boom in jouw tuin!