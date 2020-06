Fietsbieb Riemst opent terug de deuren

Riemst - Op zaterdag 22 februari opende in Riemst de zesde Fietsbieb in Limburg. De Fietsbieb Riemst is een initiatief van beweging.net Limburg in samenwerking met Kringwinkel Reset, met steun van de gemeente Riemst en de Vlaamse Overheid. Het initiatief van beweging.net blijkt een succesformule. Want na Diepenbeek, Genk, Ham, Oudsbergen en Pelt was nu ook Riemst aan de beurt.

Het doel van de Fietsbieb is om afgedankte kinderfietsen een nieuw leven te geven. Kinderen die hun fiets ontgroeien, kunnen hem inruilen voor een groter exemplaar. Mits een kleine bijdrage en waarborg kan je een jaar lang een kinderfiets gebruiken. De fiets mag je tijdens dat jaar gratis omruilen voor een fiets in een andere kleur, maat of model. Wanneer jezelf een eigen kinderfiets in goede staat schenkt, dan betaal je een jaar lang geen fietsgeld.

Door corona moest ook de Fietsbieb de deuren sluiten. Maar vanaf nu kan je in Riemst weer iedere vierde zaterdag van de maand van 10 tot 12 uur terecht. Let wel op! Voorlopig kan je er enkel op afspraak terecht. Het aantal bezoekers is beperkt tot één volwassene en één kind en het dragen van een mondmasker is verplicht!

Wil je op zaterdag 27 juni naar de Fietsbieb in Riemst? Maak dan eerst een afspraak via de volgende link: https://www.supersaas.nl/schedule/Fietsbieb_riemst