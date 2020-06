E-bike kopen? Hier moet je op letten

Wie een aantal jaren geleden een e-bike had, durfde zich niet te outen. Het was not done om je te laten ondersteunen, werd al snel afgedaan als een fiets voor senioren. Dat is voorbij, voorbij, voorbij. Ik heb er als fervent bezitter van racefietsen ook één. Om niet bezweet op het werk aan te komen. De e-bike is number one, onbetwistbaar, in alle leeftijdscategorieën. Met modellen, motoren, batterijen van alle soort, voor alle mogelijke gebruik.