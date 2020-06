Studenten fotografie tonen werken via website

Genk - Door de coronacrisis was het voor de studenten van het derde jaar Bachelor Fotografie (LUCA Genk) niet mogelijk om een tentoonstelling te organiseren. Via de website kunnen de studenten hun werk toch nog tonen aan het publiek dat normaal naar de expositie zou komen. Dit zijn zowel professionals als familie en vrienden. Heb je belangstelling in één van de projecten of heb je vragen, dan kan je de studenten contacteren via hun persoonlijke contactpagina. Zij zullen u graag antwoorden. Zowel de website als de Instagram account zullen minimum een jaar kunnen geraadpleegd worden.

Expo Fotografie - Dit jaar moeten de 14 derdejaars studenten fotografie door de coronacrisis op zoek naar een alternatief voor hun jaarlijkse afstudeerexpo, die normaal gezien gekoppeld is aan hun bachelorproef. Hiervoor hebben ze allen samen aan een website gewerkt waar elke student zijn of haar afstudeerproject kan publiceren. Zo kunnen de afstuderende studenten hun werk tonen aan het publiek dat anders naar de tentoonstelling zou komen. De link naar de website is www.exposed-2020.com . Je kan ook hun Instagram feed volgen via https://www.instagram.com/expo_sed2020. De website gaat live op 24 juni 2020. De Instagram feed is gestart op 11 juni 2020 en zal elke dag een andere student in de kijker plaatsen.