Sint-Truiden -

Het Limburgse ACOD ziet meer en meer ontslagen in de zorgsector, nu de er COVID-druk van de ketel is. De vakbond trekt aan de alarmbel. Zo is er het verhaal van de Filippijnse Mary. Ze werkt al vijf jaar in een Truiens rusthuis. Maar de laatste maanden kreeg ze bovenop het coronavirus ook nog een burn-out. Op 2 juni valt dan als een donderslag haar ontslagbrief in de bus. "Te veel lege bedden," meent de vakbond. Zij is er het hart van in.