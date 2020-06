KBC schakelt over op een ‘digital first’-model, waarbij producten ontworpen worden alsof ze enkel digitaal verkocht zouden worden. De bank-verzekeraar lanceert in november een persoonlijke digitale assistent. Maar klanten blijven welkom in een kantoor, benadrukt topman Johan Thijs.

Thijs stelde de nieuwe digitale strategie van de groep voor tijdens een persconferentie via videostreaming. In een uitgebreide inleiding had hij het over uitvindingen waarvan aanvankelijk gedacht werd ...