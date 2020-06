Foodies Tongeren krijgt nieuw jasje

Tongeren - In 2017 bracht de stad Tongeren voor het eerst de culinaire pocketgids ‘Foodies Tongeren’ uit. De vele gezellige restaurants en culinaire hotspots die Tongeren rijk is werden gebundeld in deze handige gids. Het boekje viel in de smaak bij Tongenaren en toeristen. Drie jaar later is de publicatie evenwel aan een tweede update toe. De nieuwe Foodies Tongeren-gids kreeg een opfrissing en is een niet te missen publicatie voor eenieder die graag zijn tanden in een stukje Tongeren wil zetten.

Begin dit jaar stond Toerisme Tongeren te popelen om de nieuwe uitgave van Foodies Tongeren te lanceren. Het coronavirus gooide echter roet in het eten, waardoor de verdeling van de gids moest worden uitgesteld. “Ieder van ons beleefde de afgelopen maanden onzekere tijden! Ook de horeca deelde zwaar in de klappen! Toch bleef een groot deel van de Tongerse ondernemers niet bij de pakken zitten en werden er geweldige initiatieven genomen. Het was opmerkelijk om zien hoe snel de Tongerse chefs en smaakmakers schakelden: van een sterrenmenu naar heerlijk comfortfood via take-away of levering aan huis”, aldus Marc Hoogmartens, schepen van Economie. Dat alles getuigt van een enorme passie, goesting en talent bij de Tongerse ondernemers.

An Christiaens – Burgemeester wnd.: “Tongenaren houden van lekker eten, een gezellig aperitief of een frisse pint op café. We hebben dit alles de afgelopen maanden enorm gemist. In een stad waar de liefde door de maag gaat is het van belang om de culinaire ambassadeurs te ondersteunen. De stad Tongeren wenst dit te blijven doen via het platform Foodies Tongeren.”

In de horecasector staat de tijd nooit stil. Een heruitgave van de culinaire gids was dan ook noodzakelijk. An Christiaens: “De pocketgids kreeg een nieuwe cover en er werden enkele items toegevoegd. Zo gaat er aandacht naar de duurzame en lokale keuzes van de Tongerse chefs, kom je te weten waar je in de buurt de meest verse ingrediënten van eigen bodem vindt en bevat de gids veggie- en vegantips. Daarnaast vormt ‘Foodies Tongeren’ een inspiratiebron voor iedereen die zijn staycation nog aangenamer en leuker wil maken. We kunnen en mogen met z’n allen (opnieuw) genieten van het goede culinaire leven, maar moeten wel nog even rekening houden met een aantal voorwaarden. Een voorzichtige aanpak blijft aangewezen; ‘social distancing’ is – minstens nog even – de norm!”

De culinaire gids ‘Foodies Tongeren’ zal verdeeld worden bij de Tongerse restaurants, cafés en smaakmakers. Een gratis exemplaar kan je afhalen bij Toerisme Tongeren.