Valentino en Amazon samen naar rechtbank tegen namaakproducten

Het Italiaanse couturehuis Valentino en Amazon hebben samen een rechtszaak aangespannen rond namaakproducten die werden verkocht via de e-commercereus.

Het is de eerste keer dat een webwinkelgigant juridisch de krachten bundelt met een luxelabel, zo meldt Reuters. De rechtszaak is gericht tegen de New Yorkse Kaitlyn Pan Group, dat een populair ontwerp van Valentino heeft gekopieerd en vervolgens verkocht via Amazon. Eventuele schadevergoedingen gaan integraal naar Valentino, klinkt het in een mededeling van de bedrijven.

De schoenen in kwestie - pumps met metalen studs, genaamd Garavani Rockstud - werden in 2010 voor het eerst geïntroduceerd door toenmalig ontwerpersduo Pierpaolo Piccioli en Maria Grazia Chiuri, en vonden al snel hun weg naar de voeten van menig fashionista. Maar zoals dat bij wel meer populaire ontwerpen het geval is, werden ook al snel goedkopere kopieën op de markt gebracht, onder meer dus door de Kaitlyn Pan Group.

Waarschuwing

Amazon sloot hun account op zijn platform al in september 2019, maar dat hield de groep niet tegen. ‘Ondanks meerdere aanmaningen om te stoppen, blijft Kaitlyn Pan de namaakproducten importeren, verdelen en aanbieden via de eigen website’, aldus de bedrijven. Kaitlyn Pan heeft bovendien getracht een Amerikaans patent aan te vragen, wat neerkomt op het ‘flagrant en moedwillig negeren van de intellectuele eigendom van Valentino’.

Nog volgens Reuters moet de beslissing van Amazon om gerechtelijke stappen te ondernemen, gezien worden in het kader van hun plannen om een verkoopplatform voor luxegoederen op te richten, zoals concurrent Alibaba al heeft met Tmall Luxury Pavilion. Het Franse LVMH en andere luxegroepen weigeren voorlopig om mee te stappen in dat verhaal, omdat er ook veel namaak wordt verkocht op de platformen.