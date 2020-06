Opnieuw was donderdagavond de batterij van een elektrische fiets de vermoedelijke oorzaak van een zware appartementsbrand in Zonhoven. “Laad je fiets overdag op en trek je de stekker uit als die opgeladen is”, waarschuwt brandpreventieadviseur Tim Renders.

Op de Rode Kruisweg in Zonhoven werd donderdagavond laat een appartement volledig in de as gelegd. Eén bewoner werd met brandwonden en rookintoxicatie naar het ziekenhuis gebracht, een tweede persoon ...