Antiek- en brocantemarkt Tongeren wordt nog niet terug opgestart

Tongeren - De nationale veiligheidsraad besliste dat antiek- en brocantemarkten onder strikte voorwaarden terug opgestart mogen worden vanaf 8 juni. In Tongeren is dit wegens het groot aantal standhouders en bezoekers momenteel niet mogelijk.

Burgemeester wnd. An Christiaens: “De Tongerse antiekmarkt is de grootste van de Benelux en een belangrijk toeristisch product voor onze stad. Wekelijks vormen 256 vaste standhouders en een 60-tal losse standhouders het decor in onze historische binnenstad. Door de coronacrisis werden we verplicht de antiekmarkt tijdelijk af te gelasten. De Nationale Veiligheidsraad laat intussen markten toe met maximaal 50 standhouders en 200 bezoekers. De antiekmarkt op die manier organiseren zou afbraak doen aan de reputatie waar we jarenlang aan gewerkt hebben.”

Marc Hoogmartens, schepen van Economie: “In samenspraak met de lokale veiligheidscel en de commissie antiek- en brocantemarkt besliste het stadsbestuur dat de antiek- en brocantemarkt gesloten blijft tot er opnieuw versoepelingen komen die toelaten op een volwaardige maar veilige manier terug op te starten. De veiligheid van standhouders en bezoekers blijft immers prioriteit.”