Hogeschool PXL wil aantrekkelijk blijven voor buitenlandse studenten

Hasselt-Centrum

Hasselt - Nu de Covid-19 lockdown in meerdere landen drastisch wordt versoepeld, kunnen de Vlaamse universiteiten en hogescholen een versnelling hoger schakelen in hun voorbereidingen voor de ontvangst van nieuwe buitenlandse studenten in Vlaanderen vanaf volgend academiejaar. We moeten er echter over waken dat de geleidelijke, maar chronologisch en geografisch zeer ongelijk gespreide opening van de internationale grenzen geen negatieve impact heeft op onze internationale aantrekkelijkheid als kennis- en studiebestemming.

Internationaal wordt een drastische terugval verwacht in het aantal aanvragen van buitenlandse studenten ten gevolge van de lockdown en de daarmee gepaard gaande onzekerheid. In Vlaanderen leren de eerste zeer partiële cijfers op basis van een rondvraag bij de universiteiten en hogescholen dat de aanvragen bij ons zich grotendeels handhaven op het niveau van vorig academiejaar.

Met steun van het Vlaams Departement Onderwijs en Vorming investeert VLUHR in het aantrekken van buitenlandse studenten, zowel via de financiering van inkomende mobiliteit als via actieve deelname aan internationale netwerk- en recruteringsbeurzen. Een deel van deze aanpak is ook onze nieuwe website Study in Flanders, die recent werd gelanceerd. Voor toekomstige studenten is het van groot belang dat er correcte en goed gestructureerde informatie online beschikbaar is. Study in Flanders vormt dan ook een goede aanvulling op de gespecialiseerde webpagina’s van de Vlaamse universiteiten en hogescholen.

Institutional Coordinator International Relations Kristien Bauwens van Hogeschool PXL: “Ook aan PXL lijken de cijfers zich voorlopig te handhaven. In dit opzicht zijn we zeer blij met dit initiatief. Goede en gespecialiseerde online informatie is belangrijk en zal zonder twijfel meer internationale studenten de weg laten vinden naar PXL. Zowel Erasmus studenten als internationale diplomastudenten, onder meer de Engelstalige bacheloropleiding in communicatiemanagement (PXL-Media&Tourism), en de internationale master in de kunsten (PXL-MAD) die enkele jaren geleden opstartten, met specialisaties ‘Jewellery Design, Gold & Silversmithing’ (David Huycke), ‘Reading Type & Typography’ (Ann Bessemans), ‘Graphic Design, Illustration Design, Interaction Design, Advertising and Image thinking’ en ‘Fine Arts: Ceramics, Glass, Open Lab, Painting, Printmaking and Sculpture & Installation’.”

“Naast informatie over het Vlaamse hogeronderwijssysteem en een overzichtelijke databank van het opleidingsaanbod, vinden studenten op Study in Flanders immers heel wat praktische informatie, gepresenteerd in een nieuw hedendaags ontwerp, met responsive webdesign en aangepaste navigatie”, zegt Eric Vermeylen, secretaris-generaal van VLUHR/VLHORA. Met de nieuwe Study in Flanders website willen we ook aantonen dat het Vlaams hoger onderwijs zich engageert voor het behoud van een veilige, inclusieve en gastvrije omgeving voor alle internationale studenten. “Met het nieuwe logo “Study in Flanders. Belgium, where great minds grow” zetten we in op de internationale profilering van Vlaanderen als top-of-mind bestemming, die intrinsiek verweven blijft met het Belgische kennisecosysteem”, besluit Koen Verlaeckt, secretaris-generaal van VLUHR/VLIR.