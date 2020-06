Een jong vosje kwam woensdagnacht vast te zitten in het filtersysteem van een zwembad in Gentbrugge. Het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren in Merelbeke kon het dier op tijd redden en de nodige verzorging geven.

