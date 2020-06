Rotselaar organiseert op 5 juli eerste echte profkoers sinds corona-uitbraak: “Als ik nu mijn nek niet zou uitsteken, moet ik het nooit meer doen”

Rotselaar - Rotselaar krijgt zondag 5 juli een nieuwe koers, de eerste sinds de coronapandemie uitbrak. Organisator Marc Verbeeck wil daarmee het signaal geven dat het peloton nu meer dan ooit steun verdient. Deceuninck - Quick-Step, Lotto Soudal, Sport Vlaanderen-Baloise, Alpecin Fenix en Wallonie-Bruxelles hebben hun deelname toegezegd. Voor de wedstrijd moet de organisator een sponsorbedrag van 7.500 euro bijeenzoeken.

De wedstrijd start zondag 5 juli aan de gebouwen van kledingfabrikant Vermarc Sport in Wezemaal. Marc Verbeeck is ceo van die onderneming, die diverse profploegen al jaren van wielerkledij voorziet en ook leverancier is van tal van amateurclubs en teams van wielertoeristen. De koers wordt daarmee de eerste echte profkoers sinds corona het peloton lamlegde. Tot dusver was die eer weggelegd voor de Heistse Pijl op 1 augustus.

“Ik kon het niet langer aanzien. De ene organisator na de andere haakt af. Als we zo voortdoen is er straks geen koers meer in Vlaanderen’’, zegt Verbeeck. Hij startte daarop overleg met Belgian Cycling - de Belgische wielerbond - en de burgemeesters uit zijn regio. Dat leidde tot een akkoord voor een wielerwedstrijd in de regio Rotselaar-Aarschot.

De koers gaat over een afstand van 160 km, verdeeld over tien ronden van 15 km en een extraatje van 10 km. De kantoren van Vermarc Sport zijn de startplek, het centrum van Wezemaal (Rotselaar) is de aankomstplaats. Zowel aan de start- als aankomstzone moet de organisatie respect hebben voor de nog steeds geldende beslissing dat niet meer dan 200 toeschouwers mekaars gezelschap mogen opzoeken, en moet ook de social distancing gerespecteerd blijven. Volgens Verbeeck is dat geen probleem.

Pittig parcours

Het peloton rijdt in de regio door de gemeenten Wezemaal-Gelrode-Nieuwrode, en krijgt een pittig parcours. Voor de wedstrijd kan Marc Verbeeck rekenen op de twee Belgische topformaties Deceuninck-Quick.Step en Lotto-Soudal omdat hij al jaren hun kledijsponsor is. “Dat creëert een band. Ik weet niet welke renners aan de start zullen komen, maar in die teams zit sowieso kwaliteit.’’ Die goede sponsorband heeft Verbeeck ook met Sport Vlaanderen-Baloise en Wallonie-Bruxelles, terwijl er ook een goede relatie is met de gebroeders Roodhooft, managers van Alpecin-Fenix het team van Mathieu van der Poel en Belgisch kampioen Tim Merlier.

Voor het leiden van de wedstrijd kan Verbeeck dan weer beroep doen op Rob Discart, oud-wedstrijddirecteur van de Ronde van Vlaanderen, Ronde van België, Zesdaagse van Gent en sterkhouder bij het sportbureau Golazo. “Ik heb ook heel wat steun gekregen van Jos Smets, de algemene directeur van Belgian Cycling. Hij is een man van de streek, en heeft vooral een groot hart voor de koers.’’

Voor het prijzengeld en de organisatiekost van in totaal 7500 euro tast de ceo van Vermarc Sport in eigen beurs. ‘’De koers verdient die inspanning. Als ik nu mijn nek niet zou uitsteken, moet ik het nooit meer doen.’’

Eerste profkoers

De wedstrijd is een nationaal event dat openstaat voor profs en elites zonder contract. Tot maximum 175 renners mogen aan de start komen. Rotselaar vervoegt daarmee Zolder en Wortegem, die op vrijdag 3 en zaterdag 5 juli respectievelijk een tijd- en wegrit organiseren, maar die als oefenwedstrijd doorgaan. ‘’Wij zijn de eerste echte profkoers, met volgwagens, prijzengeld en alles erop en eraan’’, zegt Verbeeck fier. De wedstrijd wordt ook op de nationale kalender gezet. Het is volgens Verbeeck opnieuw een kermiskoers, en hij heeft de intentie ze ook de volgende jaren verder te zetten.

Marc Verbeeck is de zoon van oud-profrenner Frans Verbeeck, in de jaren zeventig een sterk klassiek renner – én Belgisch kampioen in Soumagne – die na zijn loopbaan het succesvolle sportkledingbedrijf Vermarc Sport uit de grond stampte.