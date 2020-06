Op sterrenjacht in de Provence

Nu het weer mag, mogen we eens zot doen. Een kleine vijf uurtjes met de tgv naar Avignon en nog een autorit van een half uur en je bent op een vorstelijk domein in hartje Provence met een hotel met vijf sterren, een restaurant met één Michelinster (en een jonge Vlaamse chef) en een golfclub met achttien holes: welkom op het Domaine de Manville.

Het domein is niet voor ieders beurs weggelegd, zeggen we al maar meteen, met prijzen voor de 30 kamers en suites tussen 200 en 800 euro. Aan de rand van de golfbaan, verscholen in het groen, ligt nog ...