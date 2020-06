Sciensano publiceert geen coronacijfers meer in het weekend en op maandag

Sciensano gaat voortaan geen coronacijfers meer publiceren op zaterdag, zondag en maandag, zo werd vernomen bij viroloog Steven Van Gucht. “Het rapport van dinsdag zal de cijfers van zaterdag, zondag en maandag bevatten”, verklaarde hij vrijdag.

De beslissing moet een beetje rust geven aan de mensen die elk weekend een rapport moeten opstellen, en ook de ziekenhuizen ontlasten. Zij moeten hun cijfers van het weekend voortaan pas op maandag doorsturen.

De gunstige evolutie van het coronavirus in België laat het ook toe. “De situatie is vrij stabiel, maar indien nodig kunnen we de frequentie weer verhogen”, verzekert Van Gucht.

De eerstvolgende update van de coronacijfers is dus voor volgende dinsdag, 23 juni.