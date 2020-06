Wolf uit de Alpen zwerft in zuiden van Nederland rond

Een mannetjeswolf uit de Frans-Italiaanse Alpen zwerft sinds eind maart door de Nederlandse provincies Noord-Brabant en Limburg. Deze wolf heeft behalve schapen ook een kalf van de Schotse hooglanders bij Someren aangevallen. Het is voor het eerst dat een dier uit alpiene streken Nederland bereikt, zegt BIJ12, het bureau dat voor de provincies onder andere wolvenschade afhandelt.

De wolf uit de Alpen is een ander dier dan de zwerfwolf uit Duitsland, die vorige maand tientallen schapen aanviel in de omgeving van Heusden (Noord-Brabant). Deze wolf is volgens BIJ12 ondertussen doorgelopen ...