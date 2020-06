Erdogan-aanhangers riskeren 10 maanden cel voor “heksenjacht” op Gülenisten

Heusden-Zolder -

Vijf aanhangers van de Turkse president Erdogan zijn vrijdag in de Hasseltse rechtbank verschenen voor het bedreigen van Zonhovenaar Hasan Yetik. Volgens de verdachten was hij een Gülenaanhanger waarop “een heksenjacht” ontstond na de mislukte staatsgreep in Turkije. De verdachten riepen op om de zaak failliet te laten gaan en zelfs om hem op te hangen.