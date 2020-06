TREND. Kaftans voor aan het (opblaasbaar) zwembad

Een parelwit strand ver weg zit er voorlopig niet in maar aperitieven in Europa of in onze eigen tuin is wel opnieuw toegelaten. En met de voorspelde tropische temperaturen hou je de kleding maar beter luchtig. Zo zijn de kaftans, oorspronkelijk een lang traditioneel gewaad uit het Midden-Oosten, ook bij ons bijzonder populair. Niet altijd om te dragen tijdens het dineren, wel om snel boven onze zwemkledij aan te trekken als er aan de deur gebeld wordt.

Neutraal

Laat je liever jouw bikini of badpak de show stelen of moet je nog wennen aan het wijde gewaad? Dan is een neutrale kaftan aangeraden. Kies voor een transparant stofje als je jouw zwemkledij wil tonen en tegelijk toch een beetje wil verhullen. Witte tinten zetten een gebruinde huid ook nog net iets beter in de verf.

1. Kaftan - 200 euro Filippa K 2. Transparante kaftan - 79 euro bij COS 3. Gestreepte kaftan - 59,99 euro bij H&m 4. Kaftan Happy Few - 59,95 euro bij AS Adventure 5. Kaftan - 55 euro bij River Island.

Tropisch

Verre reizen naar parelwitte stranden en tropische eilanden is voorlopig nog niet aan de orde. Maar dat wil niet zeggen dat je de tropische vogels en plantensoorten niet naar België kan brengen. Kies een kleurrijke kaftan en hou je bikini eerder sober. Nog een cocktail in de hand en je waant je ergens héél ver weg.

1. Kaftan Fantasie - 74,95 euro bij Zalando 2. Kaftan Camilla - 812,27 euro bij Net-a-Porter 3. Kaftan Vero Moda - 16,99 euro bij Asos 4. Kaftan Squared 2 - 525 euro bij Farfetch 5. Kaftan - 19,99 euro bij H&M

Spaans sfeertje

Binnenkort opent Spanje zijn grenzen weer en kunnen we opnieuw de Spaanse sfeer opsnuiven. Tot zolang brengen we ‘Viva Espana’ naar onze tuin. Kwastjes in combinatie met linnen, flosjes in felle kleuren, volants als afwerking...volgens een echte Spanjaard heb je deze zomer, op een kleurtje na, niet meer nodig.

1. Kaftan By Malina - 179,95 euro bij Zalando 2. Kaftan Seafolly - 120 euro bij de Bijenkorf 3. Kaftan - 39,99 euro bij Etam Lingerie 4. Kaftan - 39,99 euro bij Women Secret 5. Kaftan - 30 euro bij Monki.