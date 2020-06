Veertien nieuwe besmettingen in Limburg, maar op weekbasis blijft de trend dalend

Hasselt -

Het aantal besmettingen gaat al een paar dagen weer omhoog en er stierven opnieuw 12 mensen in België aan het virus, maar op weekbasis is de trend volgens Sciensano nog altijd dalend. En in de ziekenhuizen gaat het de goede kant uit. In Limburg kwamen er de afgelopen 24 uur veertien nieuwe besmettingen bij.