Weer naar school in De Lettertuin

Opglabbeek

Oudsbergen - Het was voor iedereen een blij weerzien in De Lettertuin, geen bange snoetjes of traantjes maar vrolijkheid alom. Weer naar school was ineens een topper.

De kinderen genieten van het samenzijn, uiteraard ieder in zijn/haar veilige bubbel. Gescheiden van vriendjes van andere klassen is niet zo leuk, netjes in de rij, afstand houden, niet knuffelen met de juf enzomeer... allemaal gekke voorschriften voor de kinderen maar ze slaan er zich door. Ze zijn blij weer les te krijgen met de juf of meester vooraan in de klas, ook leerden ze veel over virussen en hoe je je kan beschermen (waar we toch ook de nadruk leggen op de uitzonderlijke situatie – kinderen mogen niet bang zijn om samen te spelen, elkaar aan te raken. Ze hebben ons samen met ouders en leerkrachten getoond dat we samen sterk staan. We zijn dan ook heel trots dat de meeste leerlingen en ouders ‘genoten’ van het thuisonderwijs, ook onze kleuters!