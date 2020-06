Lady Gaga deelt selfie zonder make-up

Lady Gaga, bekend om haar extravagante kleding en make-up, heeft het deze keer over een andere boeg gegooid. De Amerikaanse zangeres en actrice koos voor een selfie...zonder make-up.

“Ik denk na over de wereld en stuur liefde. Mijn gedachten zijn niet altijd even geordend en soms denk ik na over wat ik precies wil zeggen. Ik wil zeggen: ik hou van je”, schreef Lady Gaga bij de foto. Op de foto is te zien dat ook de zangeres gewoon enkele sproetjes en lichte donshaartjes heeft. Met het beeld hoopt de Amerikaanse te laten zien, dat niemand perfect is en dat dat ook helemaal niet nodig is.