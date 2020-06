Wereldberoemde bus van ‘Into the wild’ verwijderd uit wildernis

Het beroemde busje waar Christopher McCandless in 1992 overleed, is uit de bossen van Denali National Park in de Amerikaanse staat Alaska weggehaald, omdat de veiligheid niet meer te waarborgen was. Het busje werd beroemd door het boek Into the wild uit 1996 en de gelijknamige film uit 2007, die zijn gebaseerd op het leven van McCandless.

De man stierf een hongerdood in 1992 in het busje. Hij wilde in de wildernis leven in het voertuig dat er in de jaren zestig werd geplaatst. Het busje werd een soort pelgrimsplek. Honderden fans en toeristen wilden het voertuig diep in het bos zien, dat werd een steeds groter risico, volgens de autoriteiten.

De tocht naar het busje is niet eenvoudig, twee mensen overleden tijdens het oversteken van een rivier en meerdere mensen moesten worden gered, omdat ze niet verder konden. Daarnaast had het busje onderhoud nodig, wat duur en gevaarlijk was. Het verwijderen was de beste optie, zeggen de lokale autoriteiten.

Wat er met het busje gaat gebeuren, is nog niet bekend.