Twitter heeft opnieuw een bericht van de Amerikaanse president Donald Trump gemarkeerd. De tweet, een video met het beeldmerk van CNN en de titel “Doodsbange peuter rent weg voor racistische baby”, is voorzien van de waarschuwing “Gemanipuleerde Media”.

In de video zijn twee kinderen, één blank en één zwart, op een stoep te zien. In amper drie uur werd Trumps tweet 100.000 keer gedeeld en 212.000 keer leuk gevonden. CNN reageerde in een eigen bericht ...