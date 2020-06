Britse prins Louis (2) heeft een idool

Hij is amper twee maar toch heeft prins Louis al een idool. De prins wordt aldus, de Britse krant The Sun, heel gelukkig telkens televisiekok Mary Berry op het televisiescherm verschijnt.

Klappen in de handen, kirrende geluiden,...telkens de Britse Mary Berry, intussen al 85 jaar, op het televisiescherm verschijnt, reageert de jongste zoon van Kate Middleton en prins William bijzonder enthousiast. Ook zou hij dol zijn op haar recept voor een extravagante chocoladecake, een crumble met pruimen en een typisch Britse fruit scone. “Hij wijst ze spontaan aan in haar kookboeken, daarmee wil hij zeggen wat hij wil eten.”

Eerder onthulde zijn moeder al dat het eerste woord van het prinsje ‘Mary’ was. Logisch, aldus het gezin want in het huis slingeren er tientallen boeken rond van de charmante bakgoeroe. Ook doken de hertog en hertogin van Cambridge op in de BBC-uitzending van ‘A Berry Royal Christmas’, waarin ze samen met Berry enkele feestelijke gerechten klaarmaakten.