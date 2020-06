Brazilië in de greep van coronavirus maar in Rio zijn ze al opnieuw aan het voetballen

Kampioen Flamengo heeft donderdag de competitie in de staat Rio de Janeiro hervat na drie maanden gedwongen coronapauze. De topclub won in het iconische, maar lege, Maracanastadion met 3-0 van Bangu. Intussen blijft Rio de Janeiro kreunen onder het toenemend aantal coronabesmettingen.

Rio de Janeiro is de tweede zwaarst getroffen staat in Brazilië door het coronavirus. Er zijn meer dan 87.000 officiële besmettingen en bijna 8.500 doden genoteerd. Over heel Brazilië zijn er intussen bijna een miljoen besmettingen en meer dan 45.000 doden. Brazilië is daarmee wereldwijd één van de zwaarst getroffen landen.

De hervatting van de competitie in Rio zorgde dan ook voor veel ophef. Onder meer topclubs Fluminense en Botafogo dreigden met een boycot en gerechtelijke stappen. De federale en regionale autoriteiten gaven echter groen licht. Ook in de andere staten kunnen de competities snel opgestart worden. Het nationale kampioenschap, dat in mei had moeten beginnen, heeft nog geen officiële nieuwe startdatum. (belga)