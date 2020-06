De terroristen verantwoordelijk voor de aanslagen in Brussel en Parijs kregen informatie doorgespeeld van een agent uit Schaarbeek, zo meldt La Dernière Heure. De agent had ruim tweehonderd contacten met de broer van de hoofdcoördinator van de aanslagen.

Mohammed S., een 53-jarige man met Marokkaanse roots, had tussen 10 september 2015 (twee maanden voor de aanslagen in Parijs) en 20 maart 2016 (net voor de aanslagen in Brussel) liefst 203 keer contact ...