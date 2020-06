Heropstart dienstencentrum Stockheim

Dilsen-Stokkem - Op dinsdag 16 juni opende het dienstencentrum Stockheim opnieuw haar deuren.

Lange tijd bleef het dienstencentrum Stockheim, een anders zo gezellige en druk bezochte plaats, gesloten. Op dinsdag 16 juni mochten de deuren terug open. We startten met medische pedicure en verwelkomden onze eerste bezoekster op de gepaste manier. Ook de computerbegeleiding is terug en vanaf 1 juli is er dagelijks een aanbod (maaltijden en activiteiten) voor beperkte groep. We volgen de veiligheidsvoorschriften en werken uitsluitend met inschrijvingen. Meer info: 089 79 02 98 of dienstencentrum@ocmwdilsen-stokkem.be of www.dilsen-stokkem.be. Welkom terug!