Vlaaien, carnaval en een B&B met geschiedenis: tips voor wie Aalst wil verkennen

Aalst - In coronatijden blijft reizen een heikel thema en niet alle landen verwelkomen ons, Belgen, met open armen. Wat wél kan als alternatief is toerist spelen in eigen land en de wijde omgeving rond de plaatselijke kerktoren verkennen. Tips voor wie deze zomer op verkenning wil in de buurt van Aalst.

Een snuifje cultuur

Carnaval en Aalst, het zouden synoniemen kunnen zijn. Vanaf 1923, toen werd het verkleedfeest voor het eerst georganiseerd door een officieel feestcomité, maakte carnaval deel uit van het Aalsterse DNA. En daarom kon een museum of permanente tentoonstelling over het volksfeest niet ontbreken. In ‘t Gasthuys stedelijk museum in de stad worden zelfs niet-Aalstenaars helemaal meegezogen in de essentie van het intussen wereldberoemde feest. Als extraatje kan je ook nog de carnavalshallen bezoeken met een gids.

Adres: Oude Vismarkt 13 - 9300 Aalst

Meer informatie vind je hier. Door de uitbraak van het coronavirus is de tentoonstelling enkel te bezichtigen op afspraak. De tentoonstelling is geheel gratis, voor het bezoek aan de carnavalshallen betaal je per gids 60 euro. Een gids zal maximaal 25 personen begeleiden.

Carnavalstoet 2020 in Aalst

Met de kinderen

In deelgemeente Gijzegem ligt het volledig vernieuwde Domein Dendergalm. Na een nieuw sport- en speelterrein, een nieuw gemeenschapscentrum en een nieuw park werd er ook een gloednieuw minigolfterrein aangelegd. Organiseer een wedstrijdje met het hele gezin of huur een go-cart aan de bar. Trek je er liever op uit? Dankzij de naburige Schelde en Dender zijn er ongetwijfeld meer fietsroutes te vinden dan de meeste kuitspieren aankunnen.

Adres: Domein Dendergalm - Meirbeekstraat in Gijzegem

Meer informatie vind je hier. Voor een potje golf betalen volwassenen 6 euro, kinderen 4 euro.

Lekker adresje

Aalst mag dan wel de ajuinenstad zijn, toch zijn er tussen de rokken van de uien nog andere streekproducten te vinden. Om ze te ontdekken en - nog belangrijker- te proeven, ga je langs bij Ambarosa. Niet alleen kan je er heel wat streekbieren proeven, ook hapjes uit het land van Aalst gaan er vlotjes naar binnen. En dat allemaal onder het goedkeurend oog van een gids.

Adres: De Ridderstraat 38, Aalst 9300

Meer informatie vind je hier. Voor een proefsessie van 45 minuten, betaal je 9 euro per persoon. Voor een sessie van anderhalf uur betaal je dan weer 16 euro per persoon. Wil je de proevertjes aanvullen met acht streekbieren, dan betaal je 19 euro.

Leuk overnachten

Als elders logeren voelt als thuiskomen, dan ben je aan het juiste adres. In het hart van de Aalsterse binnenstad ligt B&B Hof Beygaert, dat familie hoog in het vaandel draagt. De vier kamers zijn genoemd naar de vier krachtvrouwen uit de Beygaert stamboom en de eerste voetafdruk van de hoeve gaat helemaal terug tot in de achttiende eeuw.

Meer informatie vind je hier. Prijzen starten bij 95 euro voor eenpersoonsovernachting. Voor twee personen betaal je tussen de 110 of 125 euro, afhankelijk van de gekozen formule.

Een ode met je outfit

En...kan er ook gewinkeld worden in Aalst? Wie rondwandelt in pakweg de Molenstraat, Kattestraat en Nieuwstraat wordt omgegeven door tal van lokale winkeltjes en boetieks. Uiteraard zijn er ook internationale ketens te vinden maar onder het motto ‘kooplokaalst’ hebben we hieronder een outfit samengesteld, afkomstig uit Aalsterse winkels.

1.Bloes Samsoe&Samsoe - 89 euro bij Pastoor 2. Broek - 39 euro bij Pure Sense 3. Handtas Ami crossbody - 59,95 euro bij Jérôme 4. Tramontana jeansjasje - 89,95 euro bij Colette 5. Jane Sneaker - 89,95 euro bij Sekk 6. Zonnebril Longchamp - 145 euro bij Optiek De Graeve.